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۶۴ هکتار از اراضی ملی شهرستان آران و بیدگل رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمید گلآرائی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آرانوبیدگل گفت: این اقدام در راستای حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز انجام شده است و ما به عنوان متولیان منابع طبیعی وظیفه داریم تا از اراضی ملی و جنگلها به بهترین شکل ممکن حفاظت کنیم.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای قضایی و انتظامی در این زمینه گفت: اقدامات لازم برای شناسایی و رفع تصرفات غیر مجاز انجام و پروندههای مربوطه به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل حفاظت از جنگلها و اراضی ملی را در حفظ اکوسیستم، تنوع زیستی، تامین آب و هوای سالم و جلوگیری از فرسایش خاک موثر دانست و از مردم خواست هرگونه تصرف غیر مجاز، آتشسوزی، قطع و سوزاندن پوشش گیاهی به ویژه درختان تاغ را با شماره ۱۵۰۴ اطلاعدهی کنند.
گلآرائی افزود: همکاری مردم در این زمینه بسیار مهم است و میتواند به حفظ این منابع ارزشمند کمک کند.