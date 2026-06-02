تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته بیست و هفتم لیگ یک، موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر داماش گیلان را شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در دیدار حساس هفته بیست و هفتم لیگ یک، موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر داماش گیلان را شکست دهد و با ۵۶ امتیاز به صدرنشینی خود ادامه دهد.

این دیدار که با برتری فنی نساجی در نیمه اول همراه بود، در ابتدای نیمه دوم گره خورد. علیرضا ملکی در حالی که هنوز یک دقیقه از شروع نیمه دوم سپری نشده بود، روی سانتر دقیق با یک ضربه سر تماشایی، توپ را از بین پاهای دروازه‌بان داماش عبور داد و نساجی را پیش انداخت.

در دقیقه ۸۵، نساجی بار دیگر به گل رسید. علی نصیری در شرایطی که خود موقعیت گلزنی داشت، با یک پاس در عرض، توپ را به امیررضا شیخی‌راد رساند و او در حالی که در محاصره دو مدافع قرار داشت، بلافاصله توپ را به سمت دروازه شلیک کرد تا حساب کار ۲ بر صفر شود.

پس از این گل، رضا عنایتی سرمربی داماش تصمیم گرفت بازیکنان سه کارته خود را از زمین بیرون بکشد. نساجی با این برد ۵۶ امتیازی شد و با فاصله دو امتیازی نسبت به مس شهربابک، به صدرنشینی ادامه داد.

این تیم حالا ۱۰ امتیاز با خارج از منطقه صعود فاصله دارد، در حالی که داماش گیلان با ۱۳ امتیاز همچنان در آخرین رتبه جدول باقی مانده است.