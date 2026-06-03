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فراخوان شانزدهمین جشنواره علامه حلی در اصفهان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فراخوان شرکت در شانزدهمین جشنواره علامه حلی(ره) استان اصفهان در دو بخش «طلاب جوان» و «اساتید» حوزههای علمیه تا پایان مرداد ۱۴۰۵ ادامه دارد.
طلاب جوان (زیر ۳۵ سال) حوزههای علمیه برادران استان اصفهان تا پایان روز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ فرصت دارند با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی www.jhelli.ir فرایند ثبتنام خود را تکمیل کنند.
همچنین، استادان حوزههای علمیه [بدون شرط سنی] و منوط به داشتن کد استادی یا مجوز تدریس میتوانند با مراجعه به سایت جشنواره، در بخش اساتید این جشنواره شرکت کنند.
آثار ارسالی لازم است در یکی گروههای علمی دوازدهگانه جشنواره باشد.
ارسال آثار در بخش طلاب جوان در قالب مقاله ، کتاب ، تحقیق پایانی ،رساله سطح ۳ حوزه یا پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاهی طلاب و بخش اساتید در قالب مقاله و کتاب است و بر این اساس پایاننامه سطح ۴ در بخش طلاب جوان و هر گونه تحقیق پایانی و پایاننامه در بخش اساتید پذیرفته نمیشود.
موضوعات بخش ویژه جشنواره هیجدهم شامل پیامبر اعظم(ص)، اندیشه و ابعاد شخصیت امام شهید (قدس سره)، پیام امام شهید درباره حوزه پیشرو و سرآمد،جهاد و مقاومت در آینه جنگ تحمیلی سوم و اندیشههای علامه حلی(ره)
افرادی که در این موضوعات آثار خود را به جشنواره ارسال کنند، از امتیازات ویژه در ارزیابی آثار و در صورت برگزیده شدن، حداکثر معادل دو برابر جوایز منتخبین بخش عادی جشنواره بهرهمند خواهند شد.