به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در رقابت‌های این هفته ۶۰ راس اسب در ۶ دور و در مسافت هزار و ۴۰۰ متر با هم رقابت کردند که امیرحسین کریمی با اسب چارلی وکیلی، یوسف سرگلزاری با اسب جونیور بست، یونس میرزایی با اسب چالاک اس تی اس و بهرام بینایی با اسب‌های چابهار و چالکت در دور‌های مختلف زودتر از بقیه به خط پایان رسیدند.

سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری اسبدوانی یزد به مدت چهار هفته، سه شنبه‌ها در مجتمع سوارکاری صفاییه برگزار می‌شود.