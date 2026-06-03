به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اصفهان گفت:‌ دومین دوره طرح فرزندان نهج البلاغه ویژه کودکان و نوجوانان همزمان با عید غدیرخم در کانون مساجد اصفهان آغاز می‌شود.

امیرحسین پرورش با اشاره به برنامه هایی که همزمان با دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیرخم در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان در حال اجرا است، گفت: متناسب با ظرفیت هر مرکز برنامه‌های متنوعی در مساجد استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به پیش بینی افتتاحیه طرح فرزندان نهج‌البلاغه در این روزها، افزود: دومین دوره این طرح همزمان با عید غدیرخم در بین کانون‌های متقاضی با مشارکت بنیاد نهج البلاغه اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: این طرح ویژه کودکان و نوجوانان بوده که معارف نهج‌البلاغه و حکمت‌های مرتبط با زندگی فردی و اجتماعی را می‌آموزند و در پایان طرح نیز برگزیدگان تجلیل می شوند.

پرورش با اشاره به اینکه سال گذشته اولین دوره آن در بین مراکز فرهنگی مساجد اجرا شد، افزود: سال گذشته ۸۰ کانون در این طرح شرکت کردند که جمعیت هزار و ۲۰۰ نفری را پوشش می‌داد.

وی اضافه کرد: از میان مجموع شرکت کنندگان ۲۰۰ نفر به عنوان برگزیده طرح که توانسته بودند حکمت‌ها را حفظ کرده و امتیازهای بالایی کسب کرده و از جایزه پایان طرح استفاده کردند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اصفهان یادآورشد: پیش بینی می‌شود با افزایش تعداد مراکز مجری این طرح تعداد مشارکت کنندگان نیز افزایش و برگزیدگان آن به ۳۰۰ نفر برسد.

امیرحسین پرورش با بیان اینکه تفسیر و قرائت حکمت های نهج البلاغه یکی از طرح‌های کانون مساجد است، تاکید کرد: ترویج معارف و اندیشه‌های این کتاب مسلمانان در کنار قرآن مورد توجه است.

وی گفت: بچه‌های مسجد برای عید غدیر برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری، ورزشی و مذهبی پیش بینی کرده‌اند و در حال اجرا بوده که خیران در این طرح‌ها با آنان مشارکت دارند.