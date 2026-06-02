مرمت بنا‌های تاریخی اراک از جمله بازار با اولویت رفع حادثه خیزی آغاز شده و در آینده ورود موتورسیکلت به این مجموعه ممنوع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون امور زیربنایی شهرداری اراک بیان این که ۷۰ طرح عمرانی شهری در اراک فعال است، گفت: برخی از این طرح‌ها شامل مرمت بنا‌های تاریخی اراک از جمله بازار است.

روح الله دولت‌آبادی با اشاره به این که پارسال بیش از ۳۰ سقف گنبدی و چهار سرای بازار مرمت شد، افزود: در کنار ادامه مرمت‌های سال گذشته در سرا‌های بازار اعتبارات جدیدی برای مرمت ۲۰ بام گنبدی و سه سرای بازار پیش بینی شده است.

او با بیان اینکه تلاش شهرداری، برداشتن گام‌های اساسی برای ثبت ملی بازار و اقدامات جهادی در این رابطه است، گفت: به زودی با توجه به اینکه بازار نیز بخشی از پیاده راه سازی در بافت مرکزی شهر است، از ورود موتورسیکلت به این مجموعه جلوگیری می‌شود.

بازار تاریخی اراک از بنا‌های دوره قاجار و از منحصربه فردترین بازار‌های سنتی کشور و آخرین نمونه است و ساخت آن بر اساس طرحی از پیش اندیشیده شده‌است و بر خلاف بازار‌های دیگر مسیر آن به صورت آزاد و منحنی نیست، بلکه مسیر‌ها منطم و دارای تقارن هندسی هستند. راسته بازار با گذر‌های متعددی که آن را قطع می‌کند اساس بافت شطرنجی شهر سلطان آباد قدیم را ساخته بود.

این بازار دارای دو محور عمود برهم می‌باشد که یکی محور شمالی جنوبی به طول ۷۲۰ متر و دو ورودی یکی در شمال و یکی در جنوب و محور شرقی غربی به طول ۲۰۰ متر و دارای ۸ گذر و ورودی شرقی غربی است. گذر‌های فرعی عمود بر دو گذر اصلی ساخته شده‌اند.

به علت معماری خاص بکار رفته در ساخت بنای بازار هوای داخل بازار در زمستان گرم و متبوع و در تابستان علی‌رغم سر پوشیده بودن بسیار خنک است.

این بازار با گذشت بیش از ۲۵۰ سال از عمرش سالم و همچنان قلب تپنده اقتصاد شهر صنعتی اراک است.