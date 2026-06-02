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فعالان صنعت و کشاورزی استان در نشستی در شرکت گاز قزوین با جزئیات این طرح آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه ۷۵ درصد سبد انرژی کشور را گاز طبیعی تشکیل میدهد و ۷۰ درصد این مصرف در شمال کشور متمرکز است، گفت: باید به تدریج سبد انرژی را توسعه داده و از انرژیهای نوین بهره ببریم.
دانایی با بیان اینکه امسال به دلیل صدمات وارده به صنعت گاز، با ناترازی بیشتری روبهرو هستیم و سال سختی را پیش رو داریم، افزود: ما در استانی هستیم که صد درصد شهرها و ۹۳ درصد خانوارها از نعمت گاز بهرهمند هستند. با توجه به اینکه قطع گاز خانگی خط قرمز ما محسوب میشود، ناچار به قطع گاز صنایع هستیم.
وی با انتقاد از الگوی مصرف گاز در کشور، گفت: عدد مصرف گاز طبیعی در کشور بسیار بالاست و اگر به درستی مدیریت شود، قابلیت صادرات نیز خواهد داشت. اما مشکل اصلی، عدم مصرف صحیح آن است.