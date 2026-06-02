

‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نخستین راند مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور در دو روز به میزبانی استان کرمان و با حضور شرکت‌کنندگان در دو بخش آقایان و بانوان و در کلاس‌های مختلف برگزار شد.

در بخش بانوان، شرکت‌کنندگان در دو کلاس منفی ۱۵۰۰ سی‌سی و مثبت ۱۵۰۰ سی‌سی به رقابت پرداختند که در پایان این مسابقات، میترا عنایتی، راننده مشهدی و نماینده خراسان رضوی، در کلاس مثبت ۱۵۰۰ سی‌سی با عملکردی درخشان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

عنایتی در این رقابت‌ها با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۳۲ ثانیه و ۴۱۷ هزارم ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و همچنین فتانه امیری با زمان ۲ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶۱ هزارم ثانیه در جایگاه دوم قرار گرفت و زهره کریمویی با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۳۶۴ هزارم ثانیه عنوان سوم این کلاس را کسب کرد.

میترا عنایتی از چهره‌های شاخص اتومبیل‌رانی خراسان رضوی و قهرمان اسلالوم استان است که پیش از این نیز در مسابقات اسلالوم قهرمانی کشور موفق به کسب عناوین قهرمانی و نایب‌قهرمانی شده بود قهرمانی مسابقات درگ ۴۰۰ متر استان نیز از دیگر افتخارات این بانوی ورزشکار مشهدی به شمار می‌رود.