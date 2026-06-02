فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سپاه استان سمنان از اعزام ۱۰۰۰ نفر از زائران استان به مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سپاه استان سمنان از اعزام ۱۰۰۰ نفر از زائران استان به مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) خبر داد و گفت: این زائران در قالب ۲۶ دستگاه اتوبوس از شهرستانهای مختلف استان به مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران اعزام خواهند شد.
سرهنگ محمد امامی فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سپاه استان سمنان، در تشریح برنامههای اعزام زائران به مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، افزود: علاوه بر کاروانهای سازماندهیشده، تعدادی از مردم نیز با خودروهای شخصی در این مراسم حضور خواهند یافت تا بار دیگر با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کنند.
وی با اشاره به سهمیه شهرستانهای مختلف استان گفت: از شهرستان سمنان ۱۰ دستگاه اتوبوس، گرمسار ۵ دستگاه، سرخه ۳ دستگاه، شاهرود ۲ دستگاه، دامغان ۲ دستگاه، مهدیشهر ۲ دستگاه و آرادان نیز ۲ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران پیشبینی شده است.
سرهنگ امامی ادامه داد: حرکت کاروانهای اعزامی از ساعت ۱۲ شب روز ۱۳ خرداد آغاز میشود و برنامهریزی شده است زائران پیش از ساعت ۵:۳۰ بامداد در پارکینگهای تعیینشده مستقر شوند.
وی با اشاره به زمان برگزاری مراسم اصلی خاطرنشان کرد: مراسم سیوهفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) روز ۱۴ خرداد از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان کشوری و لشکری برگزار خواهد شد.
فرمانده قرارگاه شهید فهمیده سپاه استان سمنان در پایان از آمادگی کامل مجموعههای اجرایی، فرهنگی و پشتیبانی برای خدمترسانی به زائران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوهای از وفاداری ملت ایران به آرمانهای امام راحل، امام شهید و انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارد.