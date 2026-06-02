به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شرکت نفت و گاز پارس، کمیته راهبردی بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی شرکت نفت و گاز پارس با هدف صیانت از ظرفیتهای راهبردی تولید انرژی کشور و همسو با پیشبرد منسجم، پیگیری مستمر و تسریع فرآیند بازسازی تشکیل شد.
این کمیته که اعضای آن طی احکام صادره از سوی مدیرعامل شرکت منصوب شدهاند، مأموریت راهبری، هماهنگی و نظارت بر برنامههای بازسازی و احیای تأسیسات آسیبدیده در جنگ تحمیلی تحمیلی سوم و بسترسازی برای تسریع اجرای اقدامهای فنی، مهندسی، اجرایی و پشتیبانی در این حوزه را برعهده دارد.
تشکیل این کمیته در شرایطی انجام میشود که بازگرداندن هرچه سریعتر ظرفیتهای تولید و فرآورش گاز در بزرگترین میدان گازی جهان، از مهمترین اولویتهای وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بهشمار میرود و نقش تعیینکنندهای در پایداری تأمین انرژی، پاسخگویی به نیازهای داخلی و حفظ منافع ملی در میدان مشترک ایفا میکند.
بر اساس احکام صادرشده، اعضای کمیته راهبردی بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی موظف شدهاند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای فنی، مدیریتی و اجرایی موجود، ضمن تدوین و پیگیری برنامههای عملیاتی، موانع و چالشهای پیشروی فرآیند بازسازی را شناسایی و بهمنظور رفع آنها اقدام کنند.
همچنین این کمیته مأموریت دارد با ایجاد هماهنگی میان بخشهای مختلف صنعت نفت، شرکتهای پیمانکار، سازندگان و تأمینکنندگان داخلی و مجموعههای تخصصی مرتبط، زمینه استفاده حداکثری از توانمندیهای ملی را در اجرای پروژههای بازسازی فراهم سازد.
بر اساس این گزارش، شرکت نفت و گاز پارس بهعنوان متولی تأمین بیش از ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور، هماکنون بازسازی سه پالایشگاه آسیبدیده پارس جنوبی را که در جریان جنگهای ۱۲روزه و رمضان مورد حمله دشمنان قرار گرفتند، عهدهدار است و بازگشت کامل ظرفیتهای تولیدی این میدان راهبردی را با اتکا به توان متخصصان خود و بهرهمندی از دیگر ظرفیتهای صنعت نفت در دستور کار دارد.