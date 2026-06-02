کسب رتبه برتر موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان لرستان در کشور
بر اساس ارزیابیهای تخصصی سالانه، از سوی کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم)، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی ادارهکل حفاظت محیطزیست استان لرستان برای سومین سال پیاپی بهعنوان «موزه برتر کشور» انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: همزمان با بیستمین سالروز تأسیس موزههای ایران و روز ملی موزهها، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان لرستان در هجدهمین دوره آئین انتخاب موزه برتر کمیته ملی موزههای ایران (ایکوم) برای سومین سال پیاپی به عنوان برتر معرفی شد.
کامران فرمان پور افزود: این مراسم که با محوریت ارزیابی عملکرد موزهها در شرایط حساس جنگ تحمیلی برگزار گردید، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان لرستان توانسته است برای سومین سال پیاپی با عبور از شاخصهای سختگیرانه کارشناسان ایکوم نام خود را در تالار افتخارات موزهداری ملی به ثبت برساند.
فرمتن پور گفت: با جانمایی مناسب موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان لرستان در محل قلعه فرهنگی تاریخی فلکالافلاک خرم آباد در سال ۱۴۰۴ گردشگران و علاقهمندان زیادی از این موزه بازدید نمودهاند که در نوع خود یک رکورد در بین موزههای تنوع زیستی کشور محسوب میشود.
وی ادامه داد: کسب این افتخار نه نقطه پایان که آغاز راهی است برای موزه تاریخ طبیعی استان لرستان تا در شبکه ملی موزهها نقشی فعالتر در دیپلماسی فرهنگی ایفا کند این موفقیت بار دیگر یادآوری میکند که موزهها وقتی به نیازهای عصر حاضر پاسخ میدهند میتوانند به ضربان قلب یک شهر تبدیل شوند.
در این آئین در بخش موزههای دولتی متوسط و کوچک موزه تاریخ طبیعی استان لرستان به عنوان موزه برتر انتخاب و لوح تقدیر از سوی ایکوم ایران به آن اهدا شد.