مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بر تدوین بسته‌های حمایتی و معیشتی ساکنان و فعالان اقتصادی کیش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری، در پنجمین جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به شرایط ایجاد شده با محدودیت‌های پروازی در منطقه خلیج فارس، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و تصمیم هاي اجرایی برای حمایت از معیشت مردم و فعالان اقتصادی كيش تاکید کرد.

او با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از اقتصاد و درآمد‌های کیش مبتنی بر گردشگری است و این حوزه در شرایط اخیر بیشترین آسیب را متحمل شده،گفت: پیگیری‌های مستمر برای برقراري پرواز‌ها در نشست با مراجع عالی کشور در جريان است و سازمان منطقه آزاد کیش مصمم است تا در شرایط كنوني، با در نظر گرفتن تدابیر پیش‌دستانه، تاب‌آوری اقتصادی كيش را ارتقا و صیانت از معیشت مردم را در اولویت قرار دهد.

عملیاتي سازی مسیر‌های جایگزین پروازی و پشتیبانی از فرودگاه لامرد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، به برقراری پرواز‌های شركت هواپيمايي کیش‌ در مقصد لامرد اشاره کرد و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش را موظف کرد تا حداکثر همکاری و پشتیبانی لازم را در بخش‌های فنی، عملیاتی و خدمات ترمینالی فرودگاه لامرد انجام دهند تا این مسیر جایگزین، با حداکثر بهره وری در خدمت كیش قرار گیرد.

تاکید بر حمایت از معیشت مردم و فعالان اقتصادی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رایزنی‌ها در حوزه‌های مالیاتی و تامین اجتماعی افزود: در مذاکره با مسئولان، بر ضرورت حمایت ویژه از اقتصاد کیش تاکید شده و مقرر شد همکاری‌های لازم برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی و بررسی بدهی‌های ثبت شده با حداکثر مساعدت انجام شود.

او از استمرار پیگیری‌ها با مسئولان كشور خبر داد و افزود: این روند در سفر‌های پیش‌رو و نشست با مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ادامه خواهد یافت تا بتوانیم در حوزه‌های حمایتی، مطالبات قانونی كيش را محقق کنیم.

لزوم تدوین بسته‌های فوری و کاربردی

محمد کبیری تصریح کرد: بسته‌های حمایتی مشخص و اجرایی برای معیشت مردم، تداوم فعالیت کسب‌وکار‌ها و استمرار خدمات سازمان بايد تدوین شود و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت‌های قانونی، اجرایی و مدیریتی سازمان بهره گرفته شود.

او از معاونان و مدیران سازمان خواست تا با نگاهی مسئولانه، خلاقانه و مسئله‌محور، راهکار‌های عملیاتی و قابل اجرا را برای عبور از این دوره ارائه کنند.

طراحی روش های نوین پشتیبانی از کسب‌وکار‌ها

محمد کبیری بر طراحی روش های جدید برای حمایت از کسب‌وکار‌های كيش تاکید کرد و افزود: بسته‌های پیشنهادی باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که با کمک به معیشت خانوارها، زمینه پویایی بیشتر چرخه اقتصادی كيش فراهم شود.

او استفاده از روش‌های ترکیبی، پیش‌فروش خدمات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و ایجاد مشوق‌های لازم برای حفظ کسب‌وکار‌ها را ضروري برشمرد.

ارائه گزارش‌های تخصصی معاونان در حوزه اقتصاد و گردشگری

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد كيش، در اين نشست با ارائه گزارشی جامع در زمینه بررسی تطبیقی اقدامات مناطق آزاد کشور‌های مختلف در مواجهه با بحران کرونا، الگو‌های موفق جهانی در حوزه حمایت از فعالان اقتصادی را شرح داد.

مسعود نيك افروز با تأکید بر ضرورت تأمین نقدینگی برای کسب‌وکارها، راهکار‌های تسهیل در دسترسی به وام‌ها و حمایت‌های اعتباری را به عنوان ابزاری حیاتی برای صیانت از سرمایه‌ها و تداوم فعالیت واحد‌های اقتصادی ارائه كرد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد كيش نيز به تبیین راهکار‌های لازم برای تسهیل تردد ساكنان و گردشگران از مسیر‌های زمینی و دریایی اشاره و محور‌های اجرایی برای ارتقای هماهنگی در این مسیر‌ها را بيان كرد.

تعیین محور‌های اجرایی برای عبور از چالش‌ها

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با استناد به گزارش‌های تخصصی، بر تدوین و ارائه فوری سه بسته اجرایی متمرکز بر حمایت از معیشت مردم، اداره و مدیریت اضطراری سازمان و مجموعه‌های تابعه و پشتیبانی از کسب‌وکار‌ها و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

كبيري خاطرنشان کرد: عبور موفق از شرایط فعلی نیازمند انسجام، هم‌افزایی، مسئولیت‌پذیری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های های موجود است و با همکاری متعهدانه همه بخش‌ها، مسیر توسعه و پایداری اقتصادی کیش تداوم خواهد یافت.