مراسم تشییع پیکر شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی که بر اثر انفجار پرتابه‌های باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند امروز در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، پیکر پاک پاسداران شهید حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی امروز از مسجد امام حسن عسکری (ع) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) تشییع شد.

قرار است پیکر مطهر این دو پاسدار شهید، عصر فردا در زادگاهشان روستای فردو به خاک سپرده شود.

شهیدان حسین رمضانیان فردویی و محمد اویسی فردویی روز گذشته در یکی از پادگان‌های نظامی استان قم بر اثر انفجار پرتابه‌های باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسیدند.