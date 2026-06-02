به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم جنوب غرب خوزستان که این روز و شب‌ها هرگز میدان را رها نکردند، ۹۴ شب جانانه پای میهن ایستادند و در حمایت از لبنان شعار می‌دهند.

آنها با سرد دادن شعار‌های محوری مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل پیام انزجار خود از جنایتکاران و کودک کشان تاریخ را به گوش جهانیان می‌رسانند.

محکوم کردن جنایات و کودک کشی در همه نقاط جهان فریاد حاضران در خیابان است.

مرزنشینان آبادان، خرمشهر اروند کنار، مینوشهر و چوئبده همچنین این اجتماعات را یک عزم راسخ برای گذر از همه مشکلات از جنگ گرفته تا لزوم صرفه‌جویی برای پیشرفت میهن اسلامی می‌دانند. اتحاد رمز پیروزی آنها بر همه مشکلات است.

آنان در خروشی دیگر تاکید کردند؛ دشمن تصور نکند با لشکرکشی می‌تواند نگاه مردم ایران را در حمایت از مظلومان جهان تغییر دهد.