

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ‌تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا به میزبانی ویتنام، با درخشش آزادکاران مشهدی موفق شد عنوان قهرمانی قاره کهن را از آن خود کند.

در ترکیب ۱۰ نفره تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران، چهار کشتی‌گیر از خراسان رضوی حضور داشتند؛ آماری قابل توجه که نشان‌ دهنده جایگاه ویژه کشتی استان در پشتوانه‌سازی برای تیم‌های ملی است آزادکاران خراسانی در این رقابت‌ها موفق به کسب دو مدال طلا و یک مدال نقره شدند و سهمی پررنگ در قهرمانی تیم ملی ایران داشتند.

در وزن ۴۸ کیلوگرم، امیرعلی راغب، آزادکار مشهدی، پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۷ بر صفر نماینده ترکمنستان را شکست داد و در نیمه‌نهایی نیز با پیروزی ۹ بر ۳ برابر حریف هندی راهی فینال شد راغب در دیدار پایانی برابر نماینده ازبکستان قرار گرفت و در نهایت به مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته از مشهد عملکردی درخشان داشت وی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر حریف چینی خود را شکست داد و در مرحله بعد نیز با همین نتیجه از سد نماینده قرقیزستان گذشت آشفته در نیمه‌نهایی با برتری ۱۶ بر ۵ مقابل کشتی‌گیر ترکمنستانی راهی دیدار نهایی شد و در فینال با پیروزی ۵ بر یک برابر نماینده ژاپن، مدال طلای آسیا را بر گردن آویخت.

همچنین در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی دیگر آزادکار مشهدی تیم ملی، با اقتدار عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرد فراستی در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر نماینده کره‌جنوبی را مغلوب کرد و در دور بعد نیز با همین نتیجه برابر کشتی‌گیر تاجیکستان به پیروزی رسید وی در نیمه‌نهایی با نتیجه ۲ بر یک از سد نماینده قزاقستان گذشت و در دیدار فینال با پیروزی قاطع ۱۰ بر صفر برابر کشتی‌گیر هند، دومین طلای مشهدی‌ها را برای تیم ملی ایران به ارمغان آورد.

کیارش ترابی نیز دیگر نماینده خراسان رضوی در ترکیب تیم ملی بود که در وزن ۷۱ کیلوگرم به میدان رفت، اما موفق به کسب مدال نشد.

تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران در پایان این رقابت‌ها با کسب ۱۷۸ امتیاز بر سکوی نخست آسیا ایستاد ژاپن با ۱۶۵ امتیاز دوم شد و هند با ۱۵۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

درخشش آزادکاران نوجوان خراسان رضوی در این دوره از مسابقات، بار دیگر ظرفیت بالای کشتی استان را در سطح ملی و آسیایی نشان داد؛ ظرفیتی که در سال‌های اخیر با حضور چهره‌هایی همچون احمد محمدنژادجوان در تیم ملی بزرگسالان نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

پس از موفقیت نوجوانان، نگاه‌ها اکنون به رقابت‌های کشتی آزاد جوانان آسیا دوخته شده است؛ جایی که چهار آزادکار خراسانی شامل شایان اردو در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیررضا علیپور در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرمحمد شقایی در وزن ۹۷ کیلوگرم و مرصاد شاکری در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در ترکیب تیم ملی جوانان ایران حضور دارند و امید می‌رود مسیر موفقیت کشتی خراسان رضوی در آسیا ادامه پیدا کند.