پرواز شماره ۵۳۲۹ هواپیمایی ایران‌ایر که قرار بود صبح امروز از تهران به نجف انجام شود، به دلیل دریافت نشدن به موقع مجوز پروازی از سوی فرودگاه نجف، با تأخیری طولانی مواجه شد و بعدازظهر امروز به مقصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» اعلام کرد: پرواز شماره ۵۳۲۹ این شرکت در مسیر تهران به نجف، که برای ساعت ۸:۱۵ صبح امروز، ۱۲ خرداد، برنامه‌ریزی شده بود، به علت دریافت نکردن مجوز لازم از فرودگاه نجف، با تأخیر مواجه شد.

بر اساس گزارش اداره‌ کل روابط عمومی «هما»، این پرواز پس از رفع موانع اداری و دریافت تأییدیه‌های پروازی از مبدأ و مقصد، در نهایت ساعت ۱۶:۴۵ امروز فرودگاه بین‌المللی امام خمینی را به مقصد نجف ترک کرد.

این شرکت هواپیمایی با انتشار اطلاعیه‌ای، ضمن عذرخواهی صمیمانه از مسافران این پرواز به دلیل ایجاد ناراحتی و اتلاف وقت تأکید کرد: فرآیند دریافت مجوزهای پروازی بین‌المللی گاهی زمان‌بر است. «هما» همچنین اطمینان داد که تمامی مسافران در طول مدت انتظار در فرودگاه، مورد پذیرایی قرار گرفته‌اند تا از مشکلات احتمالی کاسته شود.