مدیر انتشارات انقلاب اسلامی از انتشار چند اثر جدید از جمله «انتخاب ۶۸» و اشعار رهبر شهید در آینده نزدیک خبر داد.

محمدضا حبیب اللهی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ افزود: کتاب «انتخاب ۶۸» با محوریت بررسی روند انتخاب رهبر انقلاب در سال ۱۳۶۸ و واکاوی ابعاد تاریخی این رویداد، به‌زودی منتشر می‌شود.

وی به آماده‌سازی مجموعه‌ای از اشعار رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و افزود:کتابی درباره ولایت فقیه و اثری با عنوان «آب و آتش» درباره شهید مصطفی چمران و ارتباط ایشان با رهبر انقلاب در دست تهیه برای انتشار است.

حبیب اللهی گفت: این آثار پس از تکمیل مراحل تدوین و آماده‌سازی در اختیار مخاطبان قرار خواهند گرفت.

مدیر انتشارات انقلاب اسلامی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی استقبال مخاطبان از آثار این انتشارات در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، از فروش بیش از ۲۶ هزار جلد کتاب در این نمایشگاه خبر داد و گفت: این میزان فروش، انتشارات انقلاب اسلامی را به رتبه نخست ناشران عمومی و همچنین رتبه نخست کل نمایشگاه رساند.

وی افزود: کتاب«خون دلی که لعل شد» از این انتشارات نیز به عنوان صدرنشین در فروش نمایشگاه مجازی بود.