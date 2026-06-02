استاندار اردبیل با تأکید بر جهت‌دهی به واحد‌های اقتصادی برای تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و صادرات محور گفت: در برنامه هفتم توسعه برای رشد ۲۳ درصدی صادرات هدف‌گذاری شده و دستگاه‌های اجرایی استان باید برای تحقق این امر برنامه‌ریزی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه عصر سه‌شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان اردبیل، اظهار کرد: برای دستیابی به افق ترسیم شده در برنامه هفتم توسعه، باید ذهنیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی به سمت تولیدات صادرات‌محور هدایت شود تا ضمن افزایش ارزآوری، شاهد ارتقای جایگاه محصولات تولیدی استان در بازار‌های بین‌المللی باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود استان اردبیل از جمله صادرات ۳۵ میلیون دلاری محصولات دانش‌بنیان و ۴۰ میلیون دلاری تولیدات گلخانه‌ای، افزود: دستگاه‌های متولی باید برای افزایش تولیدات با ارزش‌افزوده بالا و کاهش زمان تولید با هدف تقویت صادرات برنامه‌ریزی کنند و از تمام ظرفیت‌های قانونی به‌ویژه منطقه آزاد تجاری-صنعتی اردبیل برای تسهیل این فرایند بهره ببرند.

استاندار اردبیل با اشاره به تفویض اختیارات واردات کالا‌های اساسی به استان‌های مرزی، تصریح کرد: تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی یکی از ارکان اصلی توسعه صادرات است و دستگاه‌هایی همچون سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صمت موظف هستند نیازمندی‌های این واحد‌ها را به‌طور دقیق احصا کنند.

امامی یگانه با بیان اینکه تاکنون ۳۴ مورد ثبت سفارش واردات کالای اساسی به میزان ۹۴ هزار تن در استان انجام شده است، بر پیگیری جدی برای تأمین ارز مورد نیاز و استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برای واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه تولید تأکید کرد.

وی همچنین بر برقراری ارتباط مستمر وبیناری با کشور‌های هدف برای شناسایی موجودی اقلام و تسهیل روند مبادلات تجاری تأکید کرد و یادآور شد که هماهنگی بین‌بخشی برای پشتیبانی از واحد‌های تولیدی صادرات‌محور، رویکرد اصلی دولت در استان خواهد بود.