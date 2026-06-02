خلیل الرحمان وزیر امور خارجه بنگلادش به عنوان رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای هشتاد و یکمین دوره انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ خلیل الرحمان در نشست روز سه شنبه به وقت محلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با کسب ۹۹ رأی از مجموع ۱۹۰ رای به عنوان رئیس هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد و «آندریاس اس. کاکوریس» رقیب خود را که ۹۱ رأی کسب کرد، شکست داد.

خلیل الرحمان پس از آنالنا بائربوک رئیس کنونی (هشتادمین) مجمع عمومی سازمان ملل، در پایان سال میلادی ۲۰۲۶، ریاست هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل را برعهده خواهد گرفت.

بنگلادش آخرین بار در سال‌های ۱۹۸۶-۱۹۸۷ این سمت را بر عهده داشت؛ زمانی که همایون رشید چودوری، وزیر امور خارجه وقت، به عنوان رئیس چهل و یکمین دوره انتخاب شد.

در رای‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای انتخاب رئیس دوره هشتاد و یکم مجمع عمومی، بائربوک، رئیس کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متعهد شد طی سه ماه آینده همکاری کامل خود را با رئیس بعدی مجمع ادامه دهد.

وی همچنین به «چالش‌ها و فشار‌های فزاینده» پیش روی جایگاه رئیس مجمع عمومی اشاره و بر ضرورت دفاع از منشور سازمان ملل تأکيد کرد.

رئیس کنونی مجمع عمومی همچنین به اقداماتی اشاره کرد که با هدف تضمین برخورداری همه هیئت‌های نمایندگی از جایگاه و صدایی در مجمع عمومی سازمان ملل اتخاذ شده است.

خلیل الرحمان وزیر خارجه بنگلادش و رئیس منتخب دوره هشتاد و یکم مجمع عمومی سازمان ملل نیز در سخنانی اعلام کرد که مسئولیت جدید خود را با «فروتنی و احترام» بر عهده خواهد گرفت.

وی افزود که اعتماد به سازمان ملل متحد «در جبهه‌های متعددی» در معرض آزمایش قرار دارد و دستاورد‌های توسعه‌ای و حقوق اساسی با عدم قطعیت مواجه هستند.

رئیس آتی مجمع عمومی سازمان ملل همچنین به «شش رکن اساسی» از جمله حوزه صلح و امنیت اشاره کرد و گفت که در این زمینه بر تجربه هزاران نیروی حافظ صلح بنگلادشی تکیه دارد.

خلیل‌الرحمان خاطرنشان کرد که شکاف میان تعهدات و عملکرد در زمینه اهداف توسعه پایدار (SDGs) همچنان «بسیار گسترده» است و جامعه جهانی باید از تکرار یک «دهه از دست‌رفته» دیگر در حوزه توسعه جلوگیری کند و برابری جنسیتی همچنان یک عنصر کلیدی در این مسیر است.

وی همچنین حمایت خود را از کشور‌های کمتر توسعه‌یافته اعلام کرد و گفت: کشور‌های با درآمد متوسط اغلب در سیاست‌های توسعه‌ای نادیده گرفته می‌شوند.

رئیس منتخب مجمع عمومی ضمن اعلام حمایت کامل از احیای تعهدات جهانی در حوزه حقوق بشر، به تداوم بحران روهینگیا اشاره کرد و همچنین خواستار اجرای فراگیر «پیمان جهانی دیجیتال» شد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز از فراخوان الهام‌بخش رئیس منتخب برای اقدام چندجانبه قدردانی کرد.

او همچنین از تلاش‌های رئیس کنونی مجمع عمومی برای آماده‌سازی سازمان ملل در برابر چالش‌های پیش‌رو و فرصت‌ها و چالش‌های دوره هشتاد و یکم مجمع عمومی تمجید کرد.

گوترش در ادامه ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی بتواند شکاف‌ها و اختلافات را به همبستگی تبدیل کند و خواستار تقویت بیش از پیش «روحیه حل مسئله» در میان اعضای سازمان ملل شد.

گوترش خطاب به خلیل الرحمان گفت: تجربه برجسته سیاسی و دیپلماتیک شما تضمینی برای موفقیت خواهد بود؛ موفقیتی که نه تنها به سود مجمع عمومی، بلکه به نفع سازمان ملل متحد خواهد بود.