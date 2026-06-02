وزیر امور خارجه اسپانیا با محکوم کردن تشدید درگیری‌ها در جنوب لبنان، این اقدامات را ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، دولت اسپانیا امروز (سه‌شنبه) با انتقاد شدید از افزایش خشونت‌ها در جنوب لبنان، این تحولات را «غیرقابل توجیه» توصیف کرد و پایبندی کامل همه طرف‌ها به توافق آتش‌بس خواستار شد.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، در پیامی در فضای مجازی نوشت: «تشدید خشونت‌ها در جنوب لبنان غیرقابل توجیه است.»

وی تاکید کرد که این اقدامات «حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را نقض می‌کند، گفت‌و‌گو‌های مستقیم جاری را با مانع روبه‌رو می‌سازد، بحران انسانی را تشدید می‌کند و تلاش‌های بین‌المللی برای تثبیت آتش‌بس را تضعیف می‌کند.»

آلبارس همچنین از همه طرف‌های درگیر خواست به طور کامل به توافق آتش‌بس ۱۶ آوریل پایبند بمانند.

وزیر خارجه اسپانیا ضمن اعلام حمایت مادرید از تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها، بر پشتیبانی کشورش از دولت لبنان در مسیر تقویت اقتدار دولت مرکزی تاکید کرد.

وی گفت: «اسپانیا از ابتکار‌های بین‌المللی برای کاهش تنش و نیز از دولت لبنان در تلاش‌هایش برای بازگرداندن انحصار استفاده از زور به نهاد‌های دولتی در سراسر کشور حمایت می‌کند.»