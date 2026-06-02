به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از الجزیره، ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام گفت: گروه‌های مقاومت دشمن را دچار مصیبت کردند و فرزندان لبنان حماسه آفریدند.

ابوعبیده افزود: ما در برابر دشمنی فرومایه قرار داریم که حرمت توافق‌ها را رعایت نمی‌کند. صحنه را نادرست تحلیل کرده و در برآوردهایش خطا کرده است.

سخنگوی گردان‌های قسام تاکید کرد: صورتحساب این نبرد همچنان باز خواهد ماند تا زمانی که دشمن ما بهای آن را بپردازد.

ابوعبیده خاطرنشان کرد: دشمن بزدل ما گمان می‌کند که با ترور فرماندهانمان می‌تواند ما را تضعیف کند، اما خون آنان سوختی است که کشتی ما را به حرکت درمی‌آورد تا از دشواری‌ها عبور کند.

سخنگوی گردان‌های قسام گفت: شهید عزالدین حداد فرماندهی عملیات‌های دفاعی در تیپ شمال غزه را بر عهده داشت و در برنامه‌ریزی عملیات ۷ اکتبر نقش ایفا کرده بود.

ابوعبیده تاکید کرد: هنوز در میان ما فرماندهانی هستند که در میدان‌های پایداری و آمادگی پرورش یافته‌اند؛ تجربه‌ها آنها را کارآزموده کرده و جنگ‌ها آنها ورزیده کرده است.

سخنگوی گردان‌های قسام خاطرنشان کرد: جنایت‌های ترور و همه جنایت‌هایی که در نوار غزه روی می‌دهد، میانجی‌ها و طرف‌های ضامن را در برابر لحظه حقیقت قرار می‌دهد.

ابوعبیده گفت: باید همه تلاش‌ها برای مهار رژیم اشغالگر و واداشتن آن به اجرای تعهداتش هماهنگ شود. دیگر سکوت و بی طرفی قابل قبول نیست.