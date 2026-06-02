تیم فوتبال داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف تیم نساجی مازندران رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر و شکست داماشی‌ها به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران جام آزادگان، تیم فوتبال داماش گیلان عصر امروز در ورزشگاه وطنی قائمشهر به مصاف تیم نساجی مازندران رفت که این دیدار در پایان با شکست ۲ بر صفر داماشی‌ها به پایان رسید.

داماش گیلان با این شکست همچنان با ۱۳ امتیاز، قعر نشین جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور است.