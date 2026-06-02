عضو مطرح حزبالله تاکید کرد که مقاومت معادله «ضاحیه در برابر شهرکهای شمالی» را نمیپذیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود قماطی، نایب رئیس شورای سیاسی حزبالله، ضمن رد معادله تحمیلی تلآویو مبنی بر «ضاحیه در برابر شهرکهای شمالی»، هشدار داد که مقاومت در برابر این سیاست تهاجمی کوتاه نخواهد آمد.
محمود قماطی تأکید کرد که حزبالله هرگز معادله ضاحیه در برابر شهرکهای شمالی را نخواهد پذیرفت.
وی اعلام کرد در صورتی که رژیم صهیونیستی اقدام به انجام حمله علیه ضاحیه بیروت کند، حزبالله پاسخ خود را با هدف قرار دادن مواضعی «عمیقتر» در داخل سرزمینهای اشغالی خواهد داد.