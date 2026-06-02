به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمود قماطی، نایب رئیس شورای سیاسی حزب‌الله، ضمن رد معادله تحمیلی تل‌آویو مبنی بر «ضاحیه در برابر شهرک‌های شمالی»، هشدار داد که مقاومت در برابر این سیاست تهاجمی کوتاه نخواهد آمد.

وی اعلام کرد در صورتی که رژیم صهیونیستی اقدام به انجام حمله علیه ضاحیه بیروت کند، حزب‌الله پاسخ خود را با هدف قرار دادن مواضعی «عمیق‌تر» در داخل سرزمین‌های اشغالی خواهد داد.