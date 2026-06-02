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نمایشگاه نقاشی آبرنگ هنرجویان عضو کتابخانه عمومی امام هادی (ع) شهرستان مهریز با حضور مدیرکل کتابخانههای عمومی استان یزد، مسئولان شهرستان و جمعی از علاقهمندان به هنر افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره کتابخانههای عمومی مهریز در این مراسم با اشاره به فعالیتهای فرهنگی و هنری کتابخانهها گفت: این نمایشگاه شامل ۷۰ اثر نقاشی آبرنگ از ۲۶ هنرجو است که از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون در کلاسهای آموزشی نقاشی آبرنگ زیر نظر محمدحسن ابویی شرکت کردهاند.
قریشی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای کتابخانههای عمومی و شناساندن کتابخانه به عنوان یک پاتوق اجتماعی، فرهنگی و هنری برای اقشار مختلف جامعه است.
وی اظهار داشت: کتابخانههای عمومی علاوه بر نقش مهم در ترویج فرهنگ مطالعه، بستری مناسب برای رشد استعدادهای هنری و برگزاری برنامههای فرهنگی متنوع فراهم کردهاند و برپایی چنین نمایشگاههایی میتواند زمینهساز حضور بیشتر شهروندان در این مراکز فرهنگی باشد.
نمایشگاه نقاشی آبرنگ هنرجویان کتابخانه عمومی امام هادی (ع) به مدت یک هفته برای بازدید عموم علاقهمندان دایر خواهد بود.