سوگواره ملی تعزیه درروستای ده‌زیار کرمان به مناسبت ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی، با حضور بیش از ۵۰۰ ذاکر و تعزیه‌خوان از سراسر کشور تا هفدهم ماه جاری ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛روستای ده‌زیار در حدود ۴۰ کیلومتری شهر کرمان این روز‌ها مشغول میزبانیِ سیزدهمین دوره از سوگواره ملی تعزیه است که با حضور بیش از ۵۰۰ ذاکر و تعزیه‌خوان از سراسر کشور در حال برگزاری است.

در این ایام، گروه‌های تعزیه کرمانی و تعزیه‌خوانانی که از استان‌های مختلف کشور به ده‌زیار می‌آیند، هر شب بعد از نماز مغرب و عشا در میدانگاه تعزیه این روستا در بین خیل عظیمی از عزاداران و دوستداران امام حسین (ع) به روی صحنه می‌روند و بخش‌هایی از واقعه کربلا را برای مردم روایت می‌کنند.

این سوگواره که از ۱۳ سال پیش آغاز شده، در این روستا ریشه دوانده و بالیده و هم‌اکنون به یکی از برنامه‌های شاخص مذهبی و فرهنگی استان کرمان تبدیل شده و در بین تعزیه‌خوانان سراسر کشور نیز شناخته شده و پرطرفدار است.

در این سوگواره، اگرچه در تامین برخی زیرساخت‌ها و امکانات، دستگاه‌های دولتی اقداماتی را انجام می‌دهند، اما نقش اصلی را مردم روستا ایفا می‌کنند؛ از آماده‌سازی محل اجرای گروه‌های تعزیه تا میزبانی از میهمانان را اهالی روستای ده‌زیار انجام می‌دهند.

به‌عنوان مثال باید یادآور شد که روستای ده‌زیار نه هتل و مسافرخانه دارد و نه اقامتگاه بوم‌گردی؛ گروه‌های تعزیه که از شهر‌های دیگر کشور به این روستا می‌آیند، همچون میهمانانی آشنا، در خانه‌های اهالی ده‌زیار مستقر شده و سخاوتمندانه و گرم پذیرایی می‌شوند.

همین بی‌پیرایگی و سادگی که در همه بخش‌های این رویداد مهم آیینی و مذهبی جاری است، باعث می‌شود شرکت‌کنندگان و عزاداران، تجربه‌ای خاص‌تر از حضور در ده‌زیار داشته باشند.