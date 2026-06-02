به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، همزمان با چهلمین سالگرد شهادت شهید غریب اسارت «سیدمصطفی اسماعیل‌زاده» از شهدای شهرستان بروجرد از کتاب «من سیدمصطفی هستم» نوشته فرحزاد جهانگیری رونمایی شد.

شهید «سیدمصطفی اسماعیل‌زاده» بیستم دی ۱۳۳۶، در شهرستان بروجرد چشم به جهان گشود. پدرش حسن، خواربارفروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته معارف اسلامی درس خواند. دبیر آموزش و پرورش بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و به اسارت نیرو‌های عراقی درآمد. نهم خرداد ۱۳۶۵، در عراق بر اثر شکنجه‌های دوران اسارت و بیماری قلبی به شهادت رسید.

پیکر مطهر شهید اسماعیل زاده پس از ۱۶ سال به وطن برگشت و در بروجرد زادگاهش به خاک سپرده شد.