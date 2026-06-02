همزمان با روز‌هایی که جلوه‌های پررنگی از همدلی، همراهی و حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی دیده می‌شود، جواد افشار کارگردان سینما و تلویزیون، این حضور را «حماسه‌ای باشکوه و کم‌نظیر» توصیف کرد و بر ضرورت ثبت هنرمندانه این فداکاری‌ها برای آیندگان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جواد افشار، کارگردان شناخته‌شده سینما و تلویزیون، در برنامه رادیویی «دوباره بهار، دوباره ایران» از رادیو صبا، با تمجید از حضور پرشور مردم در میدان‌ها، این همدلی ملی را حماسه‌ای بی‌نظیر در تاریخ خواند.

این کارگردان سینما در گفت‌و‌گو با رادیو صبا با اشاره به مشاهده میدانی خود از تجمعات مردمی، گفت: آنچه امروز از سوی ملت ایران رقم خورده، حماسه‌ای عجیب و باشکوه است که بعید می‌دانم در هیچ کجای دنیا و مقطعی از تاریخ، نظیر داشته باشد.

افشار با بیان اینکه حضور مردم در داخل و خارج از کشور برای دفاع از حقانیت و آرمان‌هایشان، ستودنی است، تصریح کرد: من توفیق حضور در میان این جمع‌ها را داشتم و فداکاری و ایثار مردم برایم بسیار ارزشمند بود.

امیدوارم خداوند پاداش این حماسه را با گشایش‌های بیشتر در زندگی، به‌ویژه در حوزه معیشت، به ملت ایران عنایت فرماید.

وی بر ضرورت ثبت هنری این لحظات تاریخی تأکید کرد و گفت: این همدلی به قدری باشکوه است که اگر به درستی ثبت نشود، در آینده شاید به افسانه تبدیل شود؛ بنابراین هنرمندان وظیفه دارند با نگاهی عمیق، این وقایع را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

روایت هنری از حوادث دانشگاه شریف

کارگردان سریال «کیمیا» در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به فعالیت‌های جدید خود اشاره کرد و از در دست ساخت بودن اثری با محوریت حوادث دانشگاه شریف خبر داد.

افشار در این‌باره توضیح داد: جنایت رخ‌داده در حوزه علم، پژوهش و دانشگاه، موضوعی نیست که تاریخ اجازه دهد به سادگی فراموش شود.

وقتی خبر حمله به دانشگاه شریف را شنیدم، شخصاً علاقه‌مند شدم روی این موضوع کار کنم.

وی افزود: پس از دریافت پیشنهاد ساخت، همراه با نویسنده وارد مرحله تحقیق شدیم و هم‌اکنون در حال نگارش هستیم.

تلاش ما این است که اثری عمیق و ماندگار تولید کنیم؛ اثری که فراتر از یک واکنش مقطعی باشد و بتواند به‌عنوان سندی تاریخی برای آیندگان باقی بماند.

جواد افشار در پایان بار دیگر بر لزوم تداوم این همدلی ملی و تأثیر آن بر بهبود شرایط زندگی مردم تأکید کرد.