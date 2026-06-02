رعایت الگوی کشت در جنوب استان کرمان، یکی از شیوه‌های صرفه جویی و مدیریت آب در حوزه کشاورزی، وجلوگیری از هدر رفت منابع است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛رعایت الگوی کشت یکی از شیوه‌های صرفه جویی و مدیریت آب در حوزه کشاورزی، است؛ الگویی که بر اساس ظرفیت و استعداد و برخورداری از منابع آب، هر شهرستان و منطقه تعریف می‌شود .

این الگوی کشت امسال در کشت پیاز و سیب زمینی جنوب استان کرمان، بخوبی رعایت شده، و از انباشت محصول جلوگیری کرده و کشت پیاز امسال ۳۵ درصد کاهش معقول داشته است.