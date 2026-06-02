به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با ایام دهه امامت و ولایت، کاروان فرهنگی و تبلیغی گروه جهادی حضرت زینب (س) فعالیت خود را در روستا‌های شهرستان قروه آغاز کرد.

این گروه در چهارمین روز از برنامه‌های خود، مهمان مردم دلبران بود و به ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغی پرداخت.

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مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و گرامیداشت شهدای قیام ۱۵ خرداد با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در شهرستان سقز برگزار شد.

در این مراسم، حاضران با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی و شهدای این قیام تجدید میثاق کردند.

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نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات منابع طبیعی از مزارع تحقیقاتی گندم در شهرستان قروه بازدید کردند.

در این بازدید، ارقام وارداتی و داخلی گندم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

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میز ارتباطات مردمی ادارات زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان سقز برگزار شد.

در این برنامه، مشکلات و دغدغه‌های شهروندان در حوزه‌های اشتغال، درمان، بیمه و تسهیلات بانکی بررسی و پیگیری شد.