در دیدار رئیس دادگستری باوی با زندانیان این شهرستان در زندان مرکزی اهواز، تعدادی از آنها از ارفاقات قانونی و مرخصی بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس دادگستری شهرستان باوی به همراه جمعی از قضات دادگاه‌ها و دادسرای این شهرستان با حضور در زندان مرکزی، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه، به صورت چهره به چهره با تعدادی از زندانیان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

مهدی امیری اظهار کرد: حضور مستمر مسئولان قضایی در زندان‌ها در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضاییه و با هدف رسیدگی مستقیم به مسائل و درخواست‌های زندانیان، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در قوانین صورت می‌گیرد.

وی افزود: در جریان این بازدید، درخواست‌ها و مشکلات قضایی و حقوقی زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای پیگیری موارد مطرح شده صادر شد.

امیری بیان داشت: همچنین تعدادی از زندانیان واجد شرایط پس از بررسی پرونده‌ها و احراز شرایط قانونی، از نهاد‌های ارفاقی و مرخصی بهره‌مند شدند.

رئیس دادگستری شهرستان باوی با تأکید بر اهمیت استفاده هدفمند از تأسیسات حقوقی و کیفری، اظهار داشت: بهره‌گیری از نهاد‌های ارفاقی قانونی علاوه بر کمک به اصلاح و بازاجتماعی شدن محکومان، در تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز نقش مؤثری دارد و دستگاه قضایی در چارچوب قانون از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده خواهد کرد.

امیری تصریح کرد: تکریم مراجعان، حفظ حقوق زندانیان و رسیدگی دقیق و عادلانه به درخواست‌های آنان از اولویت‌های دستگاه قضایی است و بازدید‌های مستمر قضات از زندان‌ها با هدف تسریع در رفع مشکلات و تحقق عدالت ادامه خواهد داشت.

در پایان این بازدید، مسئولان قضایی ضمن بررسی وضعیت تعدادی از پرونده‌ها، دستورات لازم را برای پیگیری درخواست‌های مطروحه صادر کردند.