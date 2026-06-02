سارق اماکن خصوصی در شهرستان اراک، پس از دستگیری به انجام ۳۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از خانه باغ‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره در حوزه روستایی، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ علی عزیزیان افزود: مأموران انتظامی کلانتری ۱۶ شهرستان اراک با کسب اطلاعات میدانی و اقدامات فنی، یک نفر سارق سابقه دار را شناسایی، در عملیات غافلگیرانه دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

او با اشاره به کشف بخش عظیمی از اموال مسروقه، گفت: متهم دستگیر شده به ۳۰ فقره سرقت ساختمان‌های نیمه کاره و خانه باغ‌ها اعتراف کرد.

عزیزیان از شهروندان خواست تا ضمن رعایت نکات ایمنی در نگهداری اموال خود، در صورت اطلاع از هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.