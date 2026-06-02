رئیس جمهور بر ضرورت تأمین مستمر و بدون وقفه کالا‌های اساسی و راهبردی کشور تأکید و تصریح کرد: در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه بررسی آخرین وضع تأمین کالا‌های اساسی، مدیریت زنجیره تأمین، پشتیبانی لجستیکی و روند حمل‌ونقل کالا در کشور، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و وزیران کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌های مسئول گزارشی از آخرین اقدامات، تمهیدات اجرایی و روند تأمین، توزیع و جابه‌جایی کالا‌های اساسی در سطح کشور ارائه کردند و آخرین وضع ذخایر راهبردی، تأمین ارز، حمل‌ونقل و پشتیبانی لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهور پس از استماع گزارش‌های ارائه‌شده، بر ضرورت استمرار هماهنگی‌های بین‌بخشی، تسریع در اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و استمرار اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای حفظ پایداری بازار و تأمین نیاز‌های اساسی مردم تأکید کرد.

آقای پزشکیان همچنین بر تأمین مستمر و بدون وقفه ۱۱ قلم کالای اساسی و راهبردی کشور تأکید و تصریح کرد: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی، باید اولویت تأمین و حمایت از تولیدات داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد و در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور دستور داد: مطالبات گندم‌کاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

در این نشست همچنین راهکار‌های تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تسهیل فرآیند‌های تأمین و توزیع کالا و ارتقای کارآمدی شبکه حمل‌ونقل و لجستیک کشور بررسی شد.