استاندار گیلان گفت: تسهیلات زمانی می‌تواند در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم مؤثر باشد که در زمان نیاز به متقاضیان پرداخت شود.

تاکید استاندار بر اولویت پرداخت تسهیلات در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت و رفع مشکلات اقتصادی

تاکید استاندار بر اولویت پرداخت تسهیلات در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت و رفع مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار گیلان در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به آمار‌های نگران کننده مربوط به نرخ جایگزینی جمعیت، گفت: در حال حاضر نرخ جایگزینی جمعیت در کشور پایین‌تر از میانگین است و با نرخ رشد منفی، تعداد مرگ و میر‌ها از تعداد تولد‌ها بیشتر است.

هادی حق‌شناس با تأکید بر لزوم توجه به اعطای تسهیلات فرزندآوری در بانک‌های گیلان، افزود: مدیران بانکی باید برای ازدواج جوانان و جوانی جمعیت، پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری را در اولویت قرار دهند، زیرا بدون جمعیت، هیچ کدام از این ساز و کار‌های اقتصادی معنا نخواهند داشت.

تأخیر در پرداخت وام‌ها؛ عامل کاهش اثربخشی تسهیلات

وی با اشاره به طولانی شدن فرآیند پرداخت برخی تسهیلات بانکی، اضافه کرد: تأخیر چندماهه در پرداخت وام‌ها موجب کاهش اثربخشی آنها شده و در بسیاری از موارد، فرصت بهره‌برداری مناسب را از متقاضیان سلب می‌کند.

منابع مالی شرکت‌ها به چرخه اقتصادی گیلان برگردد

استاندار گیلان بازنگری در نحوه تخصیص منابع بانکی در بانک‌های استان را ضروری دانست و گفت: شرکت‌هایی که در استان فعالیت اقتصادی دارند باید حساب‌های بانکی و پرونده‌های مالیاتی خود را نیز در گیلان مستقر کنند تا درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی آنان برای توسعه استان به کار گرفته شود.

هادی حق شناس با اشاره به عوامل پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده در گیلان، افزود: خروج منابع مالی از گیلان یکی از عوامل پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده در استان است و انتظار می‌رود دستگاه‌های مرتبط با انجام بررسی‌های کارشناسی، راهکار‌های لازم برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی استان را ارائه کنند.

کشاورزی؛ مزیت راهبردی گیلان برای هدایت تسهیلات

استاندار گیلان، کشاورزی را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی گیلان دانست و گفت: در شرایط فعلی باید بخش قابل توجهی از منابع و تسهیلات بانکی به سمت حوزه‌های دارای مزیت از جمله کشاورزی، صنایع وابسته و فعالیت‌های مولد هدایت شود تا ضمن افزایش اشتغال، موجب رشد اقتصادی پایدار استان شود.

هادی حق شناس با بیان اینکه سال گذشته حدود ۷۵۰ هزار تن برنج در گیلان تولید شد، افزود: ارزش اقتصادی این میزان تولید، چند برابر تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان است و این واقعیت نشان می‌دهد که تولیدکنندگان گیلانی نقش اصلی را در خلق ثروت و ارزش افزوده در استان دارند.

منابع بانکی باید در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری باشد

وی با بیان اینکه منابع بانکی باید در اختیار فعالان واقعی اقتصادی قرار گیرد، گفت: در اقتصاد توسعه یافته، رقابت بر سر ارائه خدمات بهتر، تسهیلات مناسب‌تر و مشوق‌های بیشتر است، در حالی که ما هنوز بخش زیادی از انرژی خود را صرف فرآیند‌های پیچیده اداری و بررسی درخواست‌ها می‌کنیم.

گیلان، در زمره استان‌های برتر در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های گیلان نیز در این جلسه، ضمن ارائه گزارش عملکرد شبکه بانکی استان، گفت: گیلان با عزم جدی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات «جوانی جمعیت»، در جمع ۳ استان برتر کشور قرار گرفته است.

احمدرضا رجبی افزود: همچنین بانک‌های استان با عبور از هدف‌گذاری ۲.۵ همتی، حدود ۴ همت تسهیلات در بخش «رونق تولید» پرداخت کرده‌اند.

سرپرست امور شعب بانک ملی استان گیلان گفت: افزایش ۴۰ درصدی مصارف بانکی در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل تر، همراهی مؤثر شبکه بانکی با اهداف اقتصادی استان را نشان می‌دهد.