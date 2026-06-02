برنامه زنده تلویزیونی «کشیک سلامت» امشب با حضور معاون سازمان پدافند غیرعامل، به تبیین اقدامات و راهکارهای تقویت تابآوری نظام سلامت کشور در مواجهه با تهدیدات نوین و شرایط جنگی میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «کشیک سلامت» در قسمت جدید خود با نگاهی تخصصی به موضوع «تابآوری نظام سلامت»، عملکرد و نقش سازمان پدافند غیرعامل را در شرایط بحرانی و جنگی مورد بررسی قرار میدهد.
در این برنامه که با اجرای مصطفی مصطفوی روی آنتن میرود، دکتر لطیفی، معاون سازمان پدافند غیرعامل، ضمن تشریح ابعاد پدافند غیرعامل در حوزه بهداشت و درمان، به پرسشهایی پیرامون زیرساختهای لازم برای حفظ تداوم خدمترسانی در مراکز درمانی و نحوه مواجهه با چالشهای احتمالی در زمان جنگ پاسخ خواهد داد.
برنامه «کشیک سلامت» امشب، حوالی ساعت ۲۰:۱۰ به صورت زنده از شبکه سلامت سیما پخش میشود.