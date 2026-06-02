به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز، وزیر خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه با طرح این ادعا افزود: ایران موافقت کرده است که در مورد جنبه‌هایی از برنامه هسته‌ای خود مذاکره کند.

مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که کشورش همچنان در حال مذاکره با ایران است، درحالیکه تهران تاکید کرده که به علت نقض آتش بس‌های مکرر به ویژه در لبنان، تبادل پیام‌ها با واشنگتن را قطع کرده است.

روبیو ابراز امیدواری کرد که تنگه هرمز بازگشایی شود و طرفین در مورد موضوعات دیگر گفت‌و‌گو کنند.

او عنوان کرد که شرط شماره یک در مذاکرات با ایران این است که تنگه هرمز باز شود و ایران خیلی واضح اعلام کند که این آبراه اکنون باز است.

او همچنین این ادعا را مطرح کرد که ایران به مذاکرات مشخص در مورد از بین بردن اورانیوم غنی‌شده با غلظت بالا متعهد شود.

روبیو موضع واشنگتن در مورد لغو تحریم‌ها را اینطور تشریح کرد که تحریم‌ها علیه ایران فقط در ازای بازگشایی تنگه هرمز، لغو نخواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا ادعا‌های رئیس خود در مورد ضربه به توانایی‌های نظامی ایران را تکرار و عنوان کرد که سپر متعارف ایران به طور قابل توجهی فرسوده شده است و امروز هیچ نیروی دریایی ایرانی وجود ندارد.