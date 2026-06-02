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پیشبینی میشود امسال ۴۰۰ تن دانه روغنی کاملینا از ۹۶۰ هکتار از مزارع استان کردستان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: شهرستانهای دهگلان، کامیاران، سقز و بیجار بیشترین ظرفیت را برای کشت این محصول دارند.
نقشبندی افزود: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم دانه روغنی کاملینا امسال بین ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی با اشاره به مشارکت حدود هزار بهرهبردار در تولید این محصول، توسعه کشت کاملینا را گامی مؤثر در افزایش تولید دانههای روغنی و بهرهوری اراضی دیم استان دانست.