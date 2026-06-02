\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u061b \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0633\u06cc\u062f \u0631\u0636\u0627 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc \u0628\u0627 \u0648\u0631\u0648\u062f \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0648 \u0639\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0627\u0632 \u0633\u0631\u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n