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بارندگیهای امسال، ذخایر آبی سدهای امیرآباد و رمشت در بخش موچش شهرستان کامیاران را به سطح مناسبی رسانده و امید به رونق کشاورزی رو در این منطقه افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، بارندگیهای امسال، ذخایر آبی سدهای امیرآباد و رمشت شهرستان کامیاران را به سطح مناسبی رسانده؛ ظرفیتی که حالا قراره به توسعه کشاورزی، افزایش تولید و اشتغال پایدار در منطقه منجر شود.
این دو سد، با هدف تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی احداث و در مجموع بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارند.
رئیس منابع آب کامیاران میگوید این دو سد با بیش از ۱۱ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره، امکان آبیاری بیش از هزار هکتار از اراضی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار رو فراهم کرده است.
امسال، اما بارشها دست پر به موچش آمدهاند، ثبت ۵۴۰ میلیمتر بارندگی در شهرستان کامیاران، رقمی بالاتر از میانگین استانی و حدود ۵۵ درصد بیشتر از سال آبی گذشته.
در همین راستا، جهاد کشاورزی نیز برای بهرهبرداری حداکثری از این ظرفیت برنامهریزی کرده است.
اکنون سدهای امیرآباد و رمشت، نه فقط مخازنی برای ذخیره آب، بلکه پشتوانهای برای رونق تولید، اشتغال و آبادانی در موچش کامیاران به شمار میروند.