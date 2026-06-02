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دادستان اسلامشهر گفت: در پی تشدید برخوردهای امنیتی در روزهای اخیر در سطح این شهرستان، حدود ۱۴۰ نفر به اتهام همکاری با شبکههای فارسی زبان معاند بازداشت شدند.
سعید دوستینژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، افزود: این افراد به دلیل ارتباط با شبکههای معاند از جمله شبکه ضد ایرانی اینترنشنال عنوان شده، هدف عملیات امنیتی قرار گرفتهاند.
به گفته وی، این مقام قضایی برخی از بازداشت شدگان، فریب خوردگان کم سن و سال هستند و در بسیاری از موارد خانوادههایشان نیز از فعالیت فرزندان خود اطلاع کافی نداشتهاند.
دادستان اسلامشهر از دستگاههای فرهنگی، آموزشی و متولیان امر خواست با افزایش آگاهیبخشی و آموزش به خانوادهها و نوجوان و جوانان، از بروز آسیبهای مشابه پیشگیری کنند.