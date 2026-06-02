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آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهور با قدردانی از خدمات دولت در شرایط خاص کشور گفت: دولت در دوران جنگ توانست به خوبی نیازهای کشور را برطرف و از کمبود کالا جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور با تشکر از خدمات مختلف دولت در شرایط خاص کشور گفت: دولت با اقدامات و خدمات خود از کمبود کالاها در کشور جلوگیری کرد و در کشوری که درگیر جنگ است دولت توانست به خوبی از پس رفع نیازهای کشور بر بیاید.
وی با تاکید بر اینکه در طول تاریخ چنین حضور مردم در صحنه سابقه ندارد افزود: مردم از همه اقشار و گروهها در تجمعات شبانه حاضر هستند و آمدهاند تا بگویند این ملت شکست ناپذیرند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: باید همه به دولت کمک کنند تا بار سنگین گرانی و گران سازیها در جامعه کنترل شود.
وی افزود: در داخل باید رضایت مردم را جلب کرد و دولت این ظرفیت را دارد که کالاها را با قیمت مناسب به دست مردم برساند.
آیت الله حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: دستگاه دیپلماسی با چشمان بیدار و تجربیات گذشته پایان جنگ همراه با عزت را ایجاد کند و مطمئن هستیم دستگاه دیپلماسی با حساسیت پیگیری میکند و باید در سندی که نوشته میشود در به کار بردن واژهها دقت شود تا متنی مستحکم و بدون تفسیر باشد.
وی افزود: دشمن به دنبال یافتن موارد اختلاف است و همه باید دولت را کمک کنند و نمایندگان مجلس باید در کنار دولت به دور از اختلاف افکنی دولت را یاری دهند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در کشور عزم ملی وجود دارد تا دشمن ناکام بماند تاکید کرد: آینده کشور روشن است و با صبر و استقامت میتوان کشور را از این پیچ تاریخی عبور داد.