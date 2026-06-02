مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده شهیدان مقامی و خزلی از شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی دیدار با خانواده شهیدان مقامی و خزلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، با خانواده شهیدان مقامی و خزلی از شهدای جنگ تحمیلی سوم دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با خانواده شهید محمدحسین مقامی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید مقامی، صبر، پایداری و استقامت خانواده‌های شهدا را ستونی استوار برای تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت تکریم این سرمایه‌های عظیم ملی تأکید ورزید.

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در منظومه فکری نظام جمهوری اسلامی، ایثارگری‌های شهدای جنگ رمضان را سدی پولادین در برابر توطئه‌های نظام سلطه خواند و افزود: خانواده‌های شهدا، پرچمداران حقیقی ایثار و فداکاری هستند که با تقدیم عزیزان خود، ضامن عزت، امنیت و اقتدار امروز ملت ایران شده‌اند.

وی در ادامه با محکوم کردن جنایات رژیم‌های استکباری و صهیونیستی در طول دوران جنگ تحمیلی و تداوم آن در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: این جنگ تقابل حق در برابر باطل و میدان کارزار ملت ایران در برابر ائتلاف‌های شوم دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم است.

در پایان، از سوی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، لوح سپاسی به رسم یادبود به خانواده گران‌قدر این شهید اهدا شد.

همچنین رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با خانواده شهید محمد خزلی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رضایی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید عزیز که در جریان حملات جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین در جنگ ۱۲ روزه به فیض شهادت نائل آمد، با تأکید بر جایگاه والای خانواده شهدا اظهار داشت: خانواده شهدا، پرچمداران حقیقی ایثار و صبر در جامعه هستند. همسر مکرمه شهید خزلی با تحمل بار سنگین فراق و مدیریت صبورانه کانون خانواده، ادامه‌دهنده راه پر افتخار شهید است. فرزندان این شهید عزیز نیز یادگار‌های ارزشمند و سرمایه‌های معنوی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند که وجودشان مایه دلگرمی و افتخار برای همه ماست. بنیاد شهید و امور ایثارگران خود را خادم و همراه همیشگی این خانواده‌های گران‌قدر می‌داند و خدمت به آنان را نه یک وظیفه اداری، بلکه توفیقی بزرگ برای خود برمی‌شمارد.