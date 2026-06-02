به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مهدی حامی با بیان اینکه واکسیناسیون سگ های گله و نگهبان علیه بیماری هاری برای اولین بار در ۷ استان کشور در حال اجراست گفت: در استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب با توجه به دارا بودن بیشترین جمعیت دامی و سگ نگهبان به عنوان پایلوت انتخاب شده است.

وی تعداد جمعیت سگ‌های این شهرستان را حدود ۷ هزار قلاده اعلام کرد و افزود: در فاز اول این طرح ۷۰ درصد جمعیت به عبارتی حدود ۵ هزار قلاده سگ واکسینه خواهند شد.

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم همکاری دامداران در اجرای این طرح افزود: هاری از بیماری‌های مشترک انسان و دام بوده و خیلی خطرناک و کشنده است.

حامی افزود: در ادامه این طرح علاوه بر سگ‌های گله و نگهبان، سگ‌های خانگی و پرسه زن نیز واکسینه خواهند شد.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح فرماندار، دادستان، دانشکده علوم پزشکی، شهرداری و اداره محیط زیست با اداره دامپزشکی همکاری دارند.