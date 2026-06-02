به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قهرمان رمزدان گفت: طی گشت و کنترل یگان حفاظت گتوند در بخش عقیلی به دو نفر متخلف حین شکار برخورد کرده و طی بررسی و بازرسی متخلفان، لاشه ۴ قطعه پرنده قمری خانگی و یک قبضه تفنگ بادی کشف و ضبط شد.

وی افزود: پرونده متخلفان جهت سیر قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

رمزدان بیان داشت: با توجه به فصل زادآوری حیات وحش برخورد با متخلفان شکار و صید بدون هیچ گونه اغماضی صورت می‌گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گتوند همچنین از شهروندان درخواست کرد که در صورت مشاهده تخلف با یگان حفاظت محیط زیست شهرستان تماس بگیرند.