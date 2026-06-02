درنشست مشترک بررسی وضعیت تأمین سوخت استان کرمان، با حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس و معاون وزیر نفت قرار شد: سهمیه سوخته ۵ هزارتومانی به کارت شخصی افراد واریز شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ درنشست مشترک بررسی وضعیت تأمین سوخت استان کرمان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، نماینده مردم شهرستان‌های رودبار جنوب، کهنوج، جازموریان، فهرج و منوجان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و معاون وزیر نفت قرار شد سهمیه سوخته ۵ هزارتومانی به کارت شخصی افراد واریز شود.

در این جلسه، چالش‌های موجود در توزیع سوخت در استان، جلوگیری از قاچاق سوخت و استفاده صحیح و مورد مورد نیاز در استان به ویژه جنوب کرمان بررسی دقیق و بر لزوم اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای رفع دغدغه‌های مردم تأکید شد.

همچنین در این جلسه، درباره راهکار‌های عملیاتی برای رفع ناترازی ها، مدیریت هوشمند توزیع و مقابله با قاچاق سوخت بحث و تبادل‌نظر شد.