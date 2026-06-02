پخش زنده
امروز: -
در جلسه فوقالعاده شورای دانشگاه تهران راهکارهای مدیریت دوران پساجنگ و حل کلانمسئلههای کشور بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛در ابتدای این جلسه علیرضا بدیعی، مدیرکل ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه تهران، که میهمان جلسه شورا بود، به ارائه گزارشی از فعالیتهای دانشگاه در حوزه همکاری با صنعت و حل مسائل کلان کشور پرداخت.
وی به طرح تشکیل دبیرخانه مدیریت حل کلان مسئلههای کشور (محکم) که به عنوان دبیرخانههای فرادانشگاهی برای تجمیع همکاریها و فعالیتهای دانشگاهها و بخشهای مختلف کشور تشکیل شده است، پرداخت و رئوس مهمترین فعالیتهای هدفگذاری شده برای آن را تشریح کرد.
با توجه به ابعاد طرح و اهداف تعریف شده برای آن، اعضای شورای دانشگاه به اعلام نظر و نقد و بررسی رئوس و سرفصلهای آن پرداختند که مقرر شد دیدگاههای رؤسای واحدهای تخصصی دانشگاه در حوزههای مختلف، به دبیرخانه طرح منعکس شود. از جمله مسائلی که در این خصوص حائز اهمیت بود، پرداختن بیشتر دبیرخانه و عدم غفلت از حوزههای مختلف غیرصنعتی و پژوهشی مثل مسائل اجتماعی و انسانی، تابآوری و بحران و حوزههایی مانند آن بود.
در ادامه جلسه، منوچهر مرادی سبزوار، معاون پژوهشی دانشگاه، دستورالعمل اجرایی حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویان را ارائه نمود و نحوه حمایت دانشگاه در بخشهای مختلف از جمله رشتههای آزمایشگاه محور، نظری و غیره را تشریح کرد.
راه حل بحرانهای بزرگ در دانشگاه است
محمدعلی ابراهیمزاده موسوی، رئیس دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، در ادامه این جلسه با اشاره به واگذاری «مأموریت کلان مدیریت امنیت غذایی و نهادهها» از سوی دولت به دانشگاه تهران گفت: «با واگذاری این مأموریت که در واقع یک مأموریت فرابخشی است، درواقع ارائه راه حل برای یک چالش اصلی کشور به دانشگاه واگذار شده و انتظار میرود با توجه به ابعاد بحران غذایی که در نسلهای بعدی آثار خود را نشان میدهد، دانشگاه بتواند با تجمیع و هماهنگ سازی امکانات خود، همانند موضوع آب، به کمک نهادهای اجرایی بیاید و در راه رفع این بحران بزرگ مشارکت نماید. به هر حال باید با انجام اینگونه طرحها، جامعه بپذیرد که راه حل بحرانها را نه در دستگاههای ایجاد کننده بحران، بلکه در دانشگاه باید جست».
مزیت رقابتی پارکهای علم و فناوری در پیوند تولید دانش و صنعت
در ادامه جلسه مهدی سنایی، عضو هیأتعلمی دانشکده مطالعات جهان و عضو شورای دانشگاه، با اشاره به اینکه در موضوع طرحهای کلان کشور و حل آنها، دانشگاهها تلاش شایستهای میکنند، گفت: «اما در این زمینه باید به این نکته توجه شود که در هر موضوعی، پیشنهادهای زیاد و متعددی از مبادی گوناگون به دولت میرسد. مهم این است که این گونه طرحها اولاً از سوی دانشگاه مستقیماً به دولت ارسال شود و ثانیاً هر طرح مزیت رقابتی ویژهای داشته باشد که بتوان آن را بررسی و ارزشگذاری نمود تا به دانشگاه واگذار شود. ظرفیت شرکتهای دانشبنیان دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری از جمله در دانشگاه جامع و بزرگی مثل دانشگاه تهران، همین مزیت رقابتی خاص است که پیوند تولید دانش و تولید صنعت است».
هشدار درباره سرمایه اجتماعی و ضرورت نگاه استراتژیک به دوران پساجنگ
در بخش دیگری از این جلسه، غلامرضا غفاری، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، با اشاره به اینکه اکنون فضای جنگ بر کشور کماکان غلبه دارد و این غلبه باعث شده است موضوع سرمایه اجتماعی بهبود یابد گفت: «جامعه شناسی و علوم اجتماعی، معمولاً هشدارهایی میدهد که مغفول میماند و مورد توجه قرار نمیگیرد. اکنون و به واسطه جنگ تحمیلی، کشور سرمایه اجتماعی و اتحاد و انسجام خوبی دارد، اما باید هشدار داد که اگر برای مسائل کلان فکری نشود، در دوران پساجنگ، مجدداً بحرانهای تعلیق شده سر بر خواهد آورد.
نکته مهم که دولت و سیاستگذاران باید به آن توجه کنند، این است که دانشگاه مشاور امین دستگاه اجرا است نه مجری که بخواهد مشکلات را حل کند؛ بنابراین فقط میتواند ساز و کار تولید و توسعه امنیت اجتماعی و رضایت عمومی را ارائه دهد و دولت باید به این نظرات عمل نماید؛ چون اگر توجه نشود، واقعیت سیلی خود را زده و میزند».
فرصتی که جنگ در اختیار کشور گذاشت
فرامرز خدائیان چگینی، رئیس دانشکدگان علوم و فناوریهای میانرشتهای نیز، در بخش دیگری از جلسه، ضمن مهم برشمردن کارکرد جنگ برای کشور گفت: «جنگ اثرات منفی زیادی داشت، اما شاید به خوبی نشان داد که نیازمند همافزایی همه توان کشور اعم از دانشگاه و جامعه و ارتباط با صنعت برای استقلال، امنیت و پیشرفت هستیم. همه بخشها ابتدا در رشتهها و بخشهای دانشگاه و سپس در سطح کشور، باید در امر توسعه علمی مشارکت داده شوند و این کلید پیشرفت است. اینکه ما در یک حوزه خاص فکر کنیم فقط همان رشته باید مداخله کند تصور غلطی است، بلکه باید در همه جا و همه موضوعات، فرابخشی و با هماهنگی و همافزایی اقدام نمائیم؛ چون جنگ موضوعات کلیدی کشور را برای ما معرفی و روشن نمود و حل این مشکلات و موضوعات، توان همه بخشها را میطلبد».
رحمت ستوده قرهباغ، نماینده شورای تخصصی معاونت پژوهشی در شورای دانشگاه تهران نیز، در این جلسه، ضمن اشاره به ضرورت سازماندهی وضعیت طرحهای پژوهشی گفت: «مشکل ما در دانشگاه این است که مجری پروژه داریم، اما سازمان پروژه برای پروژههای بزرگ و کلان نداریم. ما بیش از مجری، به مدیر پروژه خوب و سازمان پروژه که بتواند همه بخشها و گرایشها را همافزا و هدایت کند و موانع را نیز رفع نماید نیاز داریم که امیدواریم دانشگاه برای این موضوع فکری اساسی کند».
در این جلسه دکتر علی مقاری، معاون برنامهریزی و توسعه منابع؛ دکتر حسین گلدانساز، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه؛ دکتر الهام امینزاده، معاون بینالملل دانشگاه تهران؛ دکتر عباس شیری، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ دکتر زهرا امام جمعه، رئیس پردیس ارس؛ دکتر ناصر مهردادی، رئیس دانشکده محیط زیست؛ دکتر عبدالرضا سیف، رئیس بسیج اساتید دانشگاه تهران؛ دکتر جاناله کریمی مطهر، رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی؛ دکتر یاسر عبدی، رئیس دانشکدگان علوم؛ دکتر غلامعباس اکبری، رئیس دانشکده ابوریحان؛ دکتر محمدرضا جلوخانی نیارکی، رئیس دانشکده جغرافیا؛ دکتر رحمان سوری، رئیس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی نیز در این جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.