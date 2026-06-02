تأکید مجری طرح صیانت از کودکان بر ضرورت مشارکت والدین در فضای مجازی
مجری طرح کلان صیانت از کودکان در فضای مجازی، با تأکید بر تغییر رویکرد از «محدودسازی محض» به ایجاد «تجربه کاربری بهتر»، نقش والدین را در والدگری نوین دیجیتال حیاتی دانست.
حسن میثمی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ضرورت صیانت از کودکان در فضای مجازی گفت: واقعیت این است که ابزارهای فنی به تنهایی پاسخگو نیستند. اگر حمایت و همراهی پدر و مادرها را نداشته باشیم، هیچکدام از برنامههای دولتی و حاکمیتی به نتیجه مطلوب نمیرسد. والدین باید در مدل "والدگری جدید"، نقش و تکلیف خود را پیدا کنند تا هم مسیر رشد کودک شفاف شود و هم محدودیتها برای فرزندان معنادار باشد.
وی با انتقاد از رهاشدگی این حوزه در سالهای گذشته، به اسناد بالادستی اشاره کرد و افزود: هرچند در سال ۱۳۹۹ سند خوبی در مرکز ملی فضای مجازی تحت عنوان "سند صیانت از کودکان و نوجوانان" تصویب شد و وظایفی برای وزارت ارتباطات تعیین گشت، اما متأسفانه شاهد عدم همگرایی لازم میان دستگاههای اجرایی بودیم. ما معتقدیم به جای واژه "صیانت"، باید به دنبال ایجاد تجربه کاربری بهتر و فضای مجازی امنتر برای نسل جدید باشیم.
مجری طرح صیانت از کودکان در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات در دولت جدید تصریح کرد: از اسفند سال گذشته، وزیر ارتباطات مجری مشخصی برای این موضوع تعیین کردند و اکنون حدود یک ماه است که برنامههای مدونی به صورت جدی در حال پیگیری است. پیشبینی ما این است که ظرف ۶ ماه آینده شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم؛ اما مجدداً تأکید میکنم که کلید اصلی موفقیت، مشارکت والدین است، چراکه هیچ راهکار فناورانهای جایگزین نقشآفرینی آگاهانه خانواده نمیشود.
میثمی در پایان با مقایسه مدلهای جهانی و بومی گفت: در کشورهای اروپایی، محدودیتها بیشتر متوجه پلتفرمهاست تا کاربران. اما ما به دلیل محدودیت در مذاکره با پلتفرمهای بینالمللی، باید به سراغ راهکارهای جایگزین و ایجابی برویم. تلاش ما این است که با ارائه ابزارهای فناورانه، دست والدین را پر کنیم و با متنوع کردن سبد مصرفی خانوار در فضای مجازی، محیطی غنیتر و سالمتر برای کودکان و نوجوانان فراهم آوریم.