میثمی در پایان با مقایسه مدل‌های جهانی و بومی گفت: در کشورهای اروپایی، محدودیت‌ها بیشتر متوجه پلتفرم‌هاست تا کاربران. اما ما به دلیل محدودیت در مذاکره با پلتفرم‌های بین‌المللی، باید به سراغ راهکارهای جایگزین و ایجابی برویم. تلاش ما این است که با ارائه ابزارهای فناورانه، دست والدین را پر کنیم و با متنوع کردن سبد مصرفی خانوار در فضای مجازی، محیطی غنی‌تر و سالم‌تر برای کودکان و نوجوانان فراهم آوریم.