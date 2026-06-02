پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساختهای ارتباطی مهاباد خبر داد و اعلام کرد که تاکنون ۸۰۰ کیلومتر فیبر نوری در این شهرستان اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در دیداری که میان اسماعیلزاده، مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی و مسئولان شهرستان مهاباد برگزار شد، خبر از اختصاص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات و مخابرات مهاباد داده شد. این اعتبار با هدف توسعه زیرساختهای ارتباطی از جمله فیبرنوری و تقویت پوشش اینترنت در این شهرستان اختصاص یافته است.
اسماعیلزاده با اشاره به نیاز روزافزون مردم به اینترنت پرسرعت، اعلام کرد که تاکنون ۸۰۰ کیلومتر فیبر نوری در مهاباد اجرا شده است.
وی همچنین از وجود ۱۷۱ سایت همراه در این شهرستان خبر داد و گفت که مهاباد پس از ارومیه، دومین شهرستان پر تعداد از نظر زیرساختهای ارتباطی در استان آذربایجان غربی محسوب میشود.
تمرکز اصلی برنامههای آتی بر اجرای سیاستهای متمرکز بر فیبر نوری و تقویت ارتباطات سازمانی، شامل مدارس، دانشگاه علوم پزشکی، و مراکز صنعتی خواهد بود.
همچنین، برنامهریزی برای واگذاری ۳۵۰۰ مشترک جدید فیبر نوری تا سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
به گفته مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی در حال حاضر، حدود ۵۰ درصد از ۱۷۱ سایت فعال در مهاباد، قابلیت پشتیبانی از نسل چهارم اینترنت (۴G) را دارند.
در این دیدار، مسئله اینترنت مناطق روستایی نیز مورد توجه قرار گرفت و قول مساعد برای رفع مشکلات آنتندهی و اینترنت در روستاهای بخش خلیفان داده شد.
سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نیاز دکلها به باتری، اعلام کرد که طبق قول مساعد داده شده، باتریها تا ۲۰ روز آینده نصب و راهاندازی خواهند شد.
ستود افزود: ارتقای سایتهای موجود نیز در دستور کار قرار گرفته تا در هفته دولت به بهرهبرداری برسند و مشکلات اینترنت مدارس و فوریتهای پزشکی هم پیگیری خواهد شد.