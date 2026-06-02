پخش زنده
امروز: -
رسانه ملی با ترکیبی از برنامههای ورزشی و مستندهای حیاتوحش، از مرور خاطرات فوتبالی در شبکه ورزش تا تماشای شاهکار جدید دیوید آتنبرو در شبکه مستند اوقات فراغت مخاطبان را پر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش سیما، ویژه برنامه «خاطرهبازی با آقا جواد» که با نگاهی نوستالژیک به رویدادهای جامجهانی میپردازد، ساعت ۱۹:۴۵ روی آنتن میرود و لحظات بهیادماندنی تاریخ فوتبال را برای مخاطبان بازسازی میکند.
شبکه مستند در تازهترین اقدام خود، مستند تحسینشده «آفریقا» به کارگردانی دیوید آتنبرو، مستندساز شهیر جهان، را پخش میکند. این مستند که به کاوش در قاره ناشناختهها میپردازد، امشب ساعت ۲۳ پخش میشود و علاقهمندان میتوانند بازپخش آن را روز چهارشنبه ساعت ۱۴ تماشا کنند.