به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،احمد دنیامالی بعد از ظهر امروز (سه شنبه ۱۲ خرداد ماه) با حضور در مراسم پهلوانان غدیر در دهه امامت و ولایت از خانواده شهدای سرداران، فرمانده هان و ورزشکاران شهید جنگ رمضان تجلیل کرد.

این مراسم با مشارکت وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی و بسبج ورزشکاران برگزار شد.

امیر سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار علی شادمانی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سردار محمد خاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریادار یکم بهمن اسفندریاری، محمد عزیزی، قهرمان و مربی بدنسازی و صفیه علی قورچی، عضو سابق تیم ملی والیبال نشسته شهدایی بودند که خانواده‌های آن در مراسم پهلوانان غدیر حضور داشتند و از سوی وزیر ورزش و جوانان مورد تقدیر قرار گرفتند.

همچنین در این جشن به رسم یادبود، شال پهلوانی که نشانی از ورزش آیینی و ملی ایرانیان است، به خانواده شهدا اهدا شد.

دیگر بخش این مراسم تقدیر از ورزشکارانی بود که در شب‌های حماسی جنگ تحمیلی سوم، حضور فعال در موکب‌ها داشتند. روح الله رستمی، قهرمان پاراوزنه برداری جهان، محمد برزگر، پیشکسوت فوتبال، شهرام هروی، مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته، آزاده سرافراز، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز جوانان بانوان، امیرحسین صارمی، قهرمان تیم ملی هندبال ساحلی و فرشته حسن زاده، عضو‌تیم ملی موی تای از جمله چهره‌هایی بودند که تجلیل شدند.

در ادامه نیز به مناسبت عید غدیر خم از سه معاونت وزارت ورزش و جوانان که سادات هستند نیز به رسم یادگار هدایایی اعطا شد.