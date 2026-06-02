جشن بزرگ ولایتمداری با حضور بانوان شهرستان بیجار و به مناسبت دهه امامت و ولایت در سینما آزادی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مراسم، امام جمعه بیجار دهه امامت و ولایت را فرصتی برای تبیین جایگاه ولایت، تقویت وحدت اسلامی و ترویج فرهنگ اهل‌بیت (ع) عنوان کرد.

حجت‌الاسلام خورشیدی با اشاره به تقارن این ایام با سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و یادآوری حماسه‌های دوران دفاع مقدس، بر نقش فرهنگ ولایت‌مداری در عزت و مقاومت ملت ایران تأکید کرد.

وی همچنین غدیر خم را محور تداوم پیام رسالت دانست و خواستار انتقال معارف اهل‌بیت (ع) به نسل جوان با زبان روز شد.

در پایان این مراسم بر ضرورت حفظ وحدت اسلامی و تداوم مسیر انقلاب اسلامی بر پایه آموزه‌های غدیر تأکید شد.